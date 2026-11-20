Для людей, не следующих григорианскому календарю, 1 января вовсе не является синонимом Нового года. Во многих местах праздник отмечают в другие дни – и 24 Канал рассказывает, почему именно.

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Где Новый год отмечают в необычные даты?

Лунный Новый год

По лунному календарю Новый год встречают такие страны:

Китай;

Вьетнам;

Сингапур;

Камбоджа.

Каждый год празднование Нового года по лунному календарю приходится на разную дату, в зависимости от дня первого месяца по лунному календарю. В этом году празднование приходилось на 17 февраля, и этот день ознаменовал начало 15-дневного периода торжеств. Кульминацией праздника стал фестиваль фонарей.

Каждый год календаря связан с определенным животным, и 2026 год – это год Лошади.

Тибетский Новый год

В Тибете Новый год приходится на первый день первого месяца тибетского лунного календаря. Также праздник известен как Лосар – "ло" означает "год" на тибетском языке, а "сар" – "новый".

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Часто он совпадает с лунным Новым годом, но бывали случаи, когда время двух празднований различалось на несколько дней или даже на целый месяц, пишет Geographical.

Персидский Новый год

Он отмечается во многих странах, от Ирана до Азербайджана, Казахстана и Ирака. Праздник приходится на первый день весны по иранскому календарю – обычно 21 марта. В некоторых регионах это событие отмечают уже около 3000 лет.

Празднование длится 13 дней, и основной традицией является накрытие стола "Хафт-Син". Стол накрывают всей семьей, и на него нужно положить 7 предметов, названия которых начинаются на букву S в персидском языке.

Например, можно положить монеты (сикке), пшеницу (сабзе), ягоды (сумак), уксус (сирке). Каждая из этих вещей имеет определенное значение: монеты символизируют богатство, а вот пшеница – удачу, возрождение и обновление.

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Тайский Новый год

Также праздник называется Сонгкран – и традиционно отмечается 13 апреля или же когда наступает первое полнолуние согласно буддийскому календарю тхеравады. В этот момент начинается трехдневный праздник.

Балийский Новый год

Новый год на Бали также известен как "День тишины" и в прошлом году отмечался 29 марта. Празднуют его после мартовского новолуния. Этот праздник проходит полностью в тишине, чтобы сосредоточиться на самоанализе и молитве.

Ночью выключают весь свет, а любые звуки и музыку в помещении нужно свести к минимуму.

Эфиопский Новый год

Энкутаташ приходится на 11 сентября. Что интересно, эфиопский календарь, известный как геэз, имеет другую дату начала, чем григорианский календарь – и поэтому он отстает примерно на 7–8 лет из-за различий в записях исторических событий. А это означает, что 2027 год по григорианскому календарю – это 2020 год по эфиопскому.