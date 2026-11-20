Для людей, що не дотримуються григоріанського календаря, 1 січня зовсім не є синонімом Нового року. Чимало місць відзначають свято в інші дні – і 24 Канал розповідає, чому саме.

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Де Новий рік відзначають у незвичні дати?

Місячний Новий рік

За місячним календарем Новий рік зустрічають такі країни:

Китай;

В'єтнам;

Сингапур;

Камбоджа.

Щороку святкування Нового року за місячним календарем припадає на різну дату, залежно від дня першого місяця за місячним календарем. Цьогоріч святкування припадало на 17 лютого, і цей день знаменував початок 15-денного періоду святкувань. Кульмінацією свята став фестиваль ліхтарів.

Кожен рік календаря пов'язаний з певною твариною, і 2026 рік – це Кінь.

Тибетський Новий рік

У Тибеті Новий рік припадає на перший день першого місяця тибетського місячного календаря. Також свято відоме як Лосар – "ло" позначає рік тибетською, а "сар" – новий.

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Часто він збігається з місячним Новим роком, але траплялися випадки, коли час двох святкувань відрізнявся на кілька днів, або й на цілий місяць, пише Geographical.

Перський Новий рік

Він відзначається у багатьох країнах, від Ірану до Азербайджану, Казахстану й Іраку. Припадає свято на перший день весни за іранським календарем – зазвичай 21 березня. У деяких регіонах цю подію відзначають вже приблизно 3000 років.

Святкування триває 13 днів, і основною традицією є приготування столу Хафт-Сін. Стіл збирають усією родиною, і на нього потрібно покласти 7 предметів, що починаються на літеру S у перській мові.

Наприклад, можна покласти монети (сікке), пшеницю (сабзе), ягоди (сумак), оцет (сірке). Кожна з цих речей має певне значення: монети символізують багатство, а ось пшениця – удачу, відродження та оновлення.

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Тайський Новий рік

Також свято називається Сонгкран – і традиційно відзначається 13 квітня, або ж коли настає перший повний місяць відповідно до буддійського календаря Тхеравади. В цей момент починається триденне свято.

Балійський Новий рік

Новий рік на Балі також відомий як "День тиші" і торік відзначався 29 березня. Святкують його після березневого молодика. Проходить це свято повністю в тиші, аби зосередитися на самоаналізі та молитві.

Вночі все світло вимикають, а будь-які звуки та музику в приміщенні потрібно звести до мінімуму.

Ефіопський Новий рік

Енкутаташ припадає на 11 вересня. Що цікаво, ефіопський календар, відомий як геез, має іншу дату початку, ніж григоріанський календар – і тому він відстає приблизно на 7 – 8 років через відмінності у записах історичних подій. І це означає, що 2027 рік за григоріанським календарем – це 2020 рік за ефіопським.