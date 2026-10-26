Там разрушаются семьи: на этом европейском курорте зарождаются тысячи тайных романов

В рейтинге британской платформы IllicitEncounters именно курорт Магалуф оказался в центре внимания как место в Европе, которое пользователи чаще всего рассматривают для тайного романа.

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На каком курорте в Европе завязывается больше всего тайных романов?

Морской отдых в Испании ассоциируется с солнцем, пляжем и возможностью познакомиться с новыми людьми. Но в Магалуфе отпуск может стать чем-то гораздо большим, ведь курорт давно известен бурной ночной жизнью, большим количеством ночных клубов, баров и шумными вечеринками. Расположен он на популярном острове Майорка.

Магалуф также уже давно имеет репутацию курорта для тех, кто ищет не только отдыха на красивом и спокойном пляже. Именно здесь сосредоточено множество баров, развлекательных заведений и ночных клубов, а веселье не утихает до утра.

Новые компании и знакомства, алкоголь и море создают атмосферу, в которой некоторые туристы гораздо охотнее выходят за рамки привычных правил. Представительница IllicitEncounters Джессика Леони объяснила популярность курорта именно сочетанием ощущения свободы, вечеринок и алкоголя.

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Для составления рейтинга на платформе опросили более 2000 пользователей – им предложили оценить десять популярных европейских направлений с точки зрения вероятности курортной измены.

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Вот какие курорты вошли в число лидеров:

Магалуф;

Бенидорм;

Закинф;

Ибица;

Айя-Напа;

Прага;

Миконос;

Берлин;

Барселона;

Амстердам.

Но важно понимать, что в опросе есть нюанс: платформа создана для знакомств вне брака и постоянных отношений. Следовательно, этот опрос отражает мнения не всех туристов, а только людей, пользующихся подобным сервисом.