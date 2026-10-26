Там руйнуються родини: на цьому європейському курорті народжуються тисячі таємних романів

У рейтингу британської платформи IllicitEncounters саме курорт Магалуф опинився у центрі уваги як місце в Європі, що користувачі найчастіше розглядають для таємного роману.

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На якому курорті в Європі зав'язується найбільше таємних романів?

Морський відпочинок в Іспанії асоціюється з сонцем, пляжем та можливістю познайомитися з новими людьми. Але у Магалуфі відпустка може стати чимось значно більшим, адже курорт давно відомий бурхливим нічним життям, великою кількістю нічних клубів, барів та гучними вечірками. Розташований він на популярному острові Майорка.

Магалуф також вже давно має репутацію курорту для людей, які шукають не лише відпочинку на гарному та спокійному пляжі. Саме тут зосереджено багато барів, розважальних закладів та нічних клубів, а гуляння не стихають до ранку.

Нові компанії та знайомства, алкоголь та море створюють атмосферу, в якій деякі туристи значно охочіше виходять за межі звичних правил. І представниця IllicitEncounters Джессіка Леоні пояснила популярність курорту саме поєднанням відчуття свободи, вечірок та алкоголю.

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Для того, аби скласти рейтинг, на платформі опитали понад 2000 користувачів – їм запропонували оцінити десять популярних європейських напрямків з погляду ймовірності курортної зради.

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Ось які курорти увійшли до лідерів:

Магалуф;

Бенідорм;

Закінф;

Ібіца;

Айя-Напа;

Прага;

Міконос;

Берлін;

Барселона;

Амстердам.

Але важливо розуміти, що в опитуванні є нюанс: платформа створена для знайомств поза шлюбом та постійними стосунками. Відтак, це опитування відображає погляди не усіх туристів, а лише людей, що користуються подібним сервісом.