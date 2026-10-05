О самом дождливом дне за последние два десятилетия в Барселоне сообщила Метеорологическая служба Каталонии, пишет EFE.

Сколько дождя выпало в Барселоне?

Проливные дожди обрушились на побережье Каталонии в субботу во второй половине дня. А уже к полуночи воскресенья они принесли в регион Барселоны от 100 до 200 литров осадков на квадратный метр.

В районе Раваль за минуту выпало 3,4 метра осадков, а за полчаса – 36,1 литра. Эти данные практически вдвое превышают показатели, зафиксированные 24 марта 2017 года. Тогда аномальные ливни принесли в район 95,4 литра дождя.

Meteocat отмечает, что и в понедельник утром осадки в Каталонии остаются проливными и сильными, а также распространяются на большие территории. Что важно отметить, дожди носят непрерывный характер, а полосы ливня медленно движутся в направлении севера Каталонии и перемещаются с востока на запад.

В соцсетях метеорологическая служба сообщила, что "нам еще осталось несколько часов осадков", а также отметила, что количество осадков, выпавших в регионе, будет исключительным как по площади, так и по объему.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Сильные дожди прошли также в пятницу в провинциях Таррагона и Кастельон. В пятницу днем оранжевое предупреждение действовало в Таррагоне, Валенсии, на Балеарских островах, в Мурсии и провинциях Альмерия, Гранада и Альбасете.

Непогода быстро распространяется и на другие регионы Испании, а в западной части страны также прогнозировались штормы.