Про найбільш дощовий день за останні два десятиліття у Барселоні повідомила Метеорологічна служба Каталонії, пише EFE.

Скільки дощу випало у Барселоні?

Проливні дощі накрили узбережжя Каталонії у суботу в другій половині дня. А вже до півночі неділі вони принесли у регіон Барселони від 100 до 200 літрів опадів на квадратний метр.

У районі Раваль за хвилину випало 3,4 метри опадів, а за пів години – 36,1 літра. Ці дані практично вдвічі перевищують показники, що зафіксували 24 березня 2017 року. Тоді аномальні зливи принесли в район 95,4 літра дощів.

Meteocat зазначає, що й у понеділок вранці опади в Каталонії залишаються проливними та сильними, а також поширюються на великі території. Що важливо, дощі безперервні, а смуги зливи повільно рухаються в напрямку півночі Каталонії та переміщаються зі сходу на захід.

У соцмережах метеорологічна служба повідомила, що "нам ще лишилося кілька годин опадів", а також зауважила, що кількість вологи, що випала в регіоні, буде винятковою і за площею, і за обсягом.

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Сильні дощі пройшли також у п'ятницю у провінціях Таррагона та Кастельйон. У п'ятницю вдень помаранчеве попередження діяло у Таррагоні, Валенсії, на Балеарських островах, у Мурсії та провінціях Альмерія, Гранада та Альбасете.

Негода швидко поширюється й на інші регіони Іспанії, а в західній частині країни також прогнозували шторми.