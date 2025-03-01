Где в Европе легко получить гражданство

В большинстве стран ЕС паспорт гражданина получить сложно. Однако в некоторых государствах путь относительно более простой и быстрый.

Одной из таких стран является Португалия, где гражданство можно получить несколькими способами. Об этом рассказывает 24 Канал.

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Как получить гражданство Португалии

В целом, Португалия является одной из трех стран ЕС, где быстрее всего выдают гражданство. Получить португальский паспорт можно несколькими способами.

Первый способ – через натурализацию. Для этого нужно проживать в Португалии по виду не менее 5 лет. Также необходимо выучить язык как минимум до уровня A2. И, конечно, у заявителя не должно быть серьезных проблем с законом.

Кроме этого, там действует программа "Золотая виза". Если иностранец инвестирует в экономику Португалии на сумму от 500 000 евро, то можно сразу получить вид на постоянное проживание, а через 5 лет податься на гражданство.

Также гражданство Португалии можно получить через брак, но не раньше чем через 3 года после расписки. При этом не обязательно жить в стране, но нужно доказать "реальную связь" с партнером.

Возможные варианты получения гражданства по происхождению: