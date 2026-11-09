Вот сколько наличных можно хранить дома в Польше: об этом знают не все

В Польше закон не ограничивает сумму наличных денег, которые можно хранить дома, пишет InPoland. Хранение наличных сбережений вне банковской системы не влечет за собой никаких юридических последствий, поэтому человек может самостоятельно решать, как распоряжаться своими деньгами.

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Сколько наличных можно хранить дома в Польше?

Несмотря на то, что хранение наличных дома никак не ограничивается, вопросы могут возникнуть уже тогда, когда человек решит что-то купить на эти деньги. Дело в том, что в ЕС, как и в самой Польше, существуют правила борьбы с отмыванием денег. Согласно им, банки обязаны контролировать и регистрировать каждую наличную операцию, превышающую эквивалент в 15 000 евро. В злотых это примерно 65 000.

Поэтому в таком случае чрезвычайно важно будет доказать, что деньги поступают из законных источников – например, за счет ежемесячных отчислений небольших сумм из зарплаты на протяжении многих лет. Но в таких ситуациях для подтверждения законности даже больших сумм обычно достаточно лишь налоговых деклараций.

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В Польше нет ограничений на хранение наличных / Фото Pexels

Таким образом, хранение наличных дома разрешено без ограничений, но необходимо также сохранять подтверждения законного происхождения денег, если впоследствии придется положить их на банковский счет.

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Европейские банки сейчас рекомендуют иметь дома запас наличных на несколько дней на случай кризисных ситуаций – в том числе вооруженных нападений. Однако Narodowy Bank Polski не установил точной суммы, в то время как эксперты советуют держать дома несколько тысяч злотых.