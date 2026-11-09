Ось скільки готівки можна зберігати вдома у Польщі: про це знають не всі

У Польщі закон не обмежує суму грошей, які можна зберігати вдома готівкою, пише InPoland. Зберігання фізичних заощаджень поза банківською системою не має жодних юридичних наслідків, тож людина може самостійно вирішувати, як розпоряджатися своїми грошима.

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Скільки готівки можна зберігати вдома у Польщі?

Попри те, що зберігання готівки вдома ніяк не обмежується, питання можуть виникнути вже тоді, коли людина вирішить щось купити на ці гроші. Річ у тому, що в ЄС, як і в самій Польщі, існують правила боротьби з відмиванням грошей. Згідно з ними, банки зобов'язані контролювати та реєструвати кожну готівкову операцію, що перевищує еквівалент у 15 000 євро. У злотих це приблизно 65 000.

Тож у такому випадку неймовірно важливо буде довести, що гроші надходять із законних джерел – наприклад, через щомісячні відкладення невеликих сум із зарплати протягом багатьох років. Але у таких ситуаціях для доведення легальності навіть великих сум зазвичай достатньо лише податкових декларацій.

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У Польщі немає обмежень на зберігання готівки / Фото Pexels

Відтак, зберігання готівки вдома дозволене без обмежень, але потрібно також зберігати підтвердження законного походження грошей, якщо згодом доведеться покласти їх на банківський рахунок.

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Європейські банки зараз радять мати запас готівки вдома на кілька днів на випадок кризових ситуацій – зокрема й збройних нападів. Але Narodowy Bank Polski не встановив точної суми, тим часом як експерти радять тримати вдома кілька тисяч злотих.