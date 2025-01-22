Назвали самые "отвратительные" пляжи Европы, которых стоит избегать

Бывает такое, что приезжаешь на море в другую страну, а пляж совсем не такой, какой хотелось бы. Или там слишком много людей, или же слишком грязно.

Журналисты The Telegraph назвали лучшие и худшие пляжи Европы. О 3 самых "отвратительных" из них пишет 24 Канал.

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Одни из худших пляжей Европы

La Línea de la Con cepción, Испания

Муниципалитет Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон расположен на границе между Испанией и Гибралтаром, и имеет широкие пляжи. С одной стороны возвышаются многоэтажки, а рядом размещен нефтеперерабатывающий завод – крупнейший на Пиренейском полуострове. Это означает, что горизонт усеян нефтяными танкерами.

Кроме того, Ла-Линеа имеет репутацию "преступной столицы". Туристы становятся там легкой мишенью.



Пляж Ла-Линеа в Испании / Википедия

Laganas Beach, Занте, Греция

Пляж Лаганас расположен на острове Занте в Греции. И он явно не для семейного отдыха, поскольку вся полоса заполнена шумными любителями вечеринок, которые выходят из тамошних баров, ресторанов и ночных клубов.

На этом пляже довольно грязно, и часто на песке разбросан мусор. Кроме этого, цены за напитки и еду очень завышены.



Пляж Лаганас в Греции / Википедия

Ploče, Хорватия

Пляж Плоче в Хорватии расположен между Дубровником и Сплитом – на фоне заброшенного нефтехимического портового терминала и зерновых силосов.

Это одно из наименее красивых мест в Хорватии, при этом там всегда много людей, а цены "кусаются".



Пляж Плоче в Хорватии / Visit Rijeka