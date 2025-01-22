Журналисты The Telegraph назвали лучшие и худшие пляжи Европы. О 3 самых "отвратительных" из них пишет 24 Канал.
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Одни из худших пляжей Европы
La Línea de la Con cepción, Испания
Муниципалитет Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон расположен на границе между Испанией и Гибралтаром, и имеет широкие пляжи. С одной стороны возвышаются многоэтажки, а рядом размещен нефтеперерабатывающий завод – крупнейший на Пиренейском полуострове. Это означает, что горизонт усеян нефтяными танкерами.
Кроме того, Ла-Линеа имеет репутацию "преступной столицы". Туристы становятся там легкой мишенью.
Пляж Ла-Линеа в Испании / Википедия
Laganas Beach, Занте, Греция
Пляж Лаганас расположен на острове Занте в Греции. И он явно не для семейного отдыха, поскольку вся полоса заполнена шумными любителями вечеринок, которые выходят из тамошних баров, ресторанов и ночных клубов.
На этом пляже довольно грязно, и часто на песке разбросан мусор. Кроме этого, цены за напитки и еду очень завышены.
Пляж Лаганас в Греции / Википедия
Ploče, Хорватия
Пляж Плоче в Хорватии расположен между Дубровником и Сплитом – на фоне заброшенного нефтехимического портового терминала и зерновых силосов.
Это одно из наименее красивых мест в Хорватии, при этом там всегда много людей, а цены "кусаются".
Пляж Плоче в Хорватии / Visit Rijeka