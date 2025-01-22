Журналісти The Telegraph назвали найкращі та найгірші пляжі Європи. Про 3 "найогидніші" з них пише 24 Канал.
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Одні з найгірших пляжів Європи
La Línea de la Con cepción, Іспанія
Муніципалітет Ла-Лінеа-де-ла-Консепсьйон розташований на кордоні між Іспанією та Гібралтаром, і має широкі пляжі. З одного боку височіють багатоповерхівки, а поруч розміщений нафтопереробний завод – найбільший на Піренейському півострові. Це означає, що горизонт усіяний нафтовими танкерами.
Крім того, Ла-Лінеа має репутацію "злочинної столиці". Туристи стають там легкою мішенню.
Пляж Ла-Лінеа в Іспанії / Вікіпедія
Laganas Beach, Занте, Греція
Пляж Лаганас розташований на острові Занте у Греції. І він явно не для сімейного відпочинку, оскільки вся смуга заповнена гучними любителями вечірок, які виходять з тамтешніх барів, ресторанів і нічних клубів.
На цьому пляжі доволі брудно, і часто на піску розкидане сміття. Крім цього, ціни за напої та їжу дуже завищені.
Пляж Лаганас у Греції / Вікіпедія
Ploče, Хорватія
Пляж Плоче в Хорватії розташований між Дубровніком і Сплітом – на тлі занедбаного нафтохімічного портового термінала та зернових силосів.
Це одне з найменш красивих місць у Хорватії, при цьому там завжди багато людей, а ціни "кусаються".
Пляж Плоче у Хорватії / Visit Rijeka