Въехать с обычным паспортом – уже не получится: Испания ввела специальные визы для россиян

Испания присоединилась к Великобритании и Чехии, отменившим привилегии безвизового транзита для граждан России в аэропортах. Начиная с 12 июля лицам с обычными российскими паспортами будет запрещен въезд в транзитные зоны в испанских аэропортах.

Власти заявили, что такую визу придется получить даже для коротких пересадок, которые не предусматривают выезда из международной зоны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на МИД Испании.

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Транзитный въезд россиян в Испанию теперь только с визами

С 12 июля россияне со стандартными паспортами, которые намерены путешествовать транзитом через испанские аэропорты, должны получить действительную визу в консульстве до начала путешествия. Продолжительность транзита не должна превышать 24 часов.

Гражданам РФ, которые имеют обычные паспорта, для транзита через международные зоны аэропортов Испании нужно иметь аэропортовую транзитную визу (TAP),

– говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел разъяснило, что TAP позволяет путешествовать в пределах международной зоны аэропортов Шенгенской зоны, но не дает права на въезд на территорию 27 стран Шенгенской зоны.

Кроме того, было подтверждено, что россиянам, которые имеют действительную шенгенскую визу, не нужна отдельная транзитная виза.

Напомним, после начала войны в Украине безвизовый транзит для россиян запретили по меньшей мере три страны – перед Испанией это сделала Чехия и Великобритания. Прогнозируется, что такой пример последуют и другие страны ЕС.

Между тем МИД Украины предупредило своих граждан не ехать в 6 конкретных стран.