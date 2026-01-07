Укр Рус
7 января, 18:00
Италия изменила правила для украинцев: к чему готовиться беженцам в 2026 году

Алена Гогунская
Основні тези
  • Италия продлила действие видов на жительство для украинцев до марта 2027 года, сохраняя временную защиту и права на проживание.
  • Украинцам необходимо восстановить permesso di soggiorno в 2026 году, а государство предоставляет базовую финансовую поддержку новоприбывшим беженцам.

В 2026 году украинцы, которые находятся в Италии, сохранят статус временной защиты и право на легальное проживание в стране. Власти Италии официально продлили действие разрешений на проживание permesso di soggiorno.

Что изменится для украинцев в Италии в 2026 году – расскажет 24 Канал со ссылкой на Visit Ukraine.

Что будет с украинцами в Италии в 2026 году?

Правительство Италии приняло закон №201, в котором говорится о продлении действия разрешений на проживание permesso di soggiorno. Это гарантирует украинским беженцам возможность:

  • жить и работать в стране,
  • пользоваться системой здравоохранения и социальными услугами как минимум до марта 2027 года.

Такое решение Италии согласуется с общеевропейской политикой. В июне 2025 года Совет Европейского Союза принял постановление о продлении временной защиты для украинцев в странах ЕС до 4 марта 2027 года. Поэтому Италия синхронизировала свои внутренние правила с европейскими сроками, обеспечив правовую определенность для беженцев в 2026 году.


Что будет с украинцами в Италии / Фото Unsplash

Для украинцев, у которых срок действия permesso di soggiorno завершается 4 марта 2026 года, предусмотрена процедура обновления. Для этого необходимо записаться в Questura для обновления или замены карточного вида на жительство. Ожидается, что система бронирования приемов заработает в середине января 2026 года.

Власти рекомендуют не откладывать запись, ведь в начале года нагрузка на миграционные службы традиционно возрастает. Продолжение временной защиты означает, что в 2026 году украинцы и в дальнейшем будут иметь доступ к.:

  • рынку труда,
  • медицине,
  • социальным выплатам и образованию для детей.

Кроме этого, государство сохраняет базовую финансовую поддержку для новоприбывших беженцев:

  • по 300 евро на человека в течение трех месяцев после оформления защиты,
  • а также дополнительно по 150 евро на каждого ребенка до 18 лет.

Где в ЕС сокращают выплаты украинцам?

  • В Чехии уже в 2023 году сократили сроки проживания в гуманитарном жилье и уменьшили социальные выплаты для украинцев.
  • В Венгрии, Испании, Норвегии и Словакии также уменьшили или отменили выплаты для украинских беженцев и ужесточили условия временной защиты.