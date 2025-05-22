От Италии до Германии: новые высокоскоростные поезда упростят путешествия пассажирам

Начиная с декабря 2026 года, ведущий транспортный оператор Италии намерен продемонстрировать немецким пассажирам суть комфортных железнодорожных путешествий. Запустит знаменитые скоростные поезда Frecciarossa, соединяющие Германию и Италию.

В отличие от немецкого Deutsche Bahn, который постоянно критикуют за постоянные задержки и низкий уровень обслуживания, итальянская Trenitalia была признана лучшим железнодорожным оператором в Европе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Deutsche Bahn.

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Германию и Италию соединят поездом

Важным событием для европейского железнодорожного транспорта является запуск скоростных поездов между Мюнхеном и Миланом и Римом с прямым маршрутом через Инсбрук. Ожидается, что в течение следующих 2 лет услуга будет постепенно распространяться на Берлин и Неаполь.

На начальном этапе поезд будет курсировать один раз в день. Пассажиры могут рассчитывать на то, что время в пути по маршруту Мюнхен – Милан будет составлять около 6,5 часа, а из Мюнхена в Рим – около 8,5 часа.

Мы видим, что люди все чаще хотят пересекать границы экологически чистым способом железной дорогой. Наш проект придаст дополнительный импульс бурно развивающемуся сектору международных перевозок на большие расстояния,

– заявил Майкл Петерсон, член совета директоров DB.

В планах запустить 5 ежедневных рейсов, соединяющих Германию, Австрию и Италию. Эта инициатива совпадает с ожидаемым открытием базового тоннеля Бреннер, которое планируется завершить до конца 2032 года.

Ожидается, что после введения тоннеля в эксплуатацию время в пути сократится примерно на час, что улучшит сообщение между этими ключевыми странами.

Запускают и довольно оригинальные поезда. Например, из Вильнюса в Ригу будет ходить розовый вагон-холодник.