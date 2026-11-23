Но в этом году в фонтан бросили значительно меньше денег – на 200 000 евро меньше. Причиной стал введенный не так давно платный вход, пишет Guardian.

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Почему из фонтана в Риме достали меньше денег?

Очисткой фонтана от монет занимается римская церковная благотворительная организация Caritas Roma. Раньше ей удавалось собирать более 1,4 миллиона евро каждый год. Однако в период с января по сентябрь организации удалось собрать на 200 тысяч евро меньше, чем за тот же период прошлого года.

Причиной стало то, что еще в феврале власти Рима ввели платный вход в углубление фонтана – а именно это место было самым удобным для бросания монет. Поэтому доступ теперь ограничен, и днем попасть туда могут только местные жители, а вот туристам приходится платить 2 евро.

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Но есть и еще одна причина, по которой количество монет уменьшилось: все чаще люди расплачиваются картой, из-за чего в кошельке не остается мелких денег. В Caritas Roma заявили, что в этом году не учитывали иностранные монеты, поэтому в итоге сумма может оказаться больше.

Но только за первый месяц после введения платы за вход к фонтану городские власти Рима получили более 435 тысяч евро. В 2025 году фонтан Треви посетили более 4,4 миллиона человек.

Новые ограничения пришлось ввести, чтобы сократить нагрузку на достопримечательность за счет уменьшения скопления людей.