Из фонтана в Риме извлекли гораздо меньше денег / Pexels
Ежегодно из знаменитого фонтана Треви в Риме извлекают более 1,4 миллиона евро. Это все – монеты, которые туристы бросают в надежде вернуться в этот город или исполнить желание.
Но в этом году в фонтан бросили значительно меньше денег – на 200 000 евро меньше. Причиной стал введенный не так давно платный вход, пишет Guardian.
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Почему из фонтана в Риме достали меньше денег?
Очисткой фонтана от монет занимается римская церковная благотворительная организация Caritas Roma. Раньше ей удавалось собирать более 1,4 миллиона евро каждый год. Однако в период с января по сентябрь организации удалось собрать на 200 тысяч евро меньше, чем за тот же период прошлого года.
Причиной стало то, что еще в феврале власти Рима ввели платный вход в углубление фонтана – а именно это место было самым удобным для бросания монет. Поэтому доступ теперь ограничен, и днем попасть туда могут только местные жители, а вот туристам приходится платить 2 евро.
Но есть и еще одна причина, по которой количество монет уменьшилось: все чаще люди расплачиваются картой, из-за чего в кошельке не остается мелких денег. В Caritas Roma заявили, что в этом году не учитывали иностранные монеты, поэтому в итоге сумма может оказаться больше.
Но только за первый месяц после введения платы за вход к фонтану городские власти Рима получили более 435 тысяч евро. В 2025 году фонтан Треви посетили более 4,4 миллиона человек.
Новые ограничения пришлось ввести, чтобы сократить нагрузку на достопримечательность за счет уменьшения скопления людей.
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