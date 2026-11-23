Але цьогоріч у фонтан кинули значно менше грошей – аж на 200 000 євро. Причиною став запроваджений не так давно платний вхід, пише Guardian.

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Чому з фонтану в Римі дістали менше грошей?

Очищенням фонтану від монет займається римська церковна благодійна організація Caritas Roma. Раніше щороку їй вдавалося діставати понад 1,4 мільйона євро. Та в період із січня до вересня організації вдалося дістати на 200 тисяч євро менше, ніж за той самий період торік.

Причиною стало те, що ще в лютому влада Риму запровадила платний вхід до заглиблення фонтану – а саме це було найзручнішим місцем для кидання монет. Тож доступ тепер обмежений, і вдень потрапити до нього можуть тільки місцеві, а ось туристам доводиться платити 2 євро.

Але є й ще одна причина, через яку кількість монет зменшилася: дедалі частіше люди розраховуються карткою, а через це в гаманці не опиняється дрібних грошей. У Caritas Roma заявили, що цьогоріч не враховували іноземні монети, тож зрештою сума може виявитися більшою.

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Але лише за перший місяць після запровадження плати за вхід до фонтану міська влада Риму отримала понад 435 тисяч євро. 2025 року фонтан Треві відвідали понад 4,4 мільйона людей.

Нові обмеження довелося запровадити, аби спростити обслуговування пам'ятки через менші скупчення людей.