Четыре страны сразу закрыли небо: после ударов Израиля по Ирану массово отменяют авиарейсы

После того, как Израиль нанес удар по Ирану, авиаперевозчики массово и радикально начали менять маршруты. Также много рейсов пришлось отменить.

Данные Flightradar24 показывают, что все самолеты покинули воздушное пространство над Израилем, Ираном, Ираком и Иорданией. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Воздушное пространство закрыли четыре страны

Сейчас воздушное пространство закрыли аж 4 страны: Израиль, Иран, Ирак и Иордания.

В то же время важно, что на востоке Ирака, у границы с Ираном, проходит один из самых загруженных воздушных коридоров в мире – это важное авиасообщение между Азией и Европой.



Из-за атак Израиля по Ирану небо пришлось закрыть Иордании и Ираку / Скриншот с Flightradar24

Что происходило с авиацией во время ударов Израиля по Ирану

Во время ударов Израиля в небе над Ираном было несколько коммерческих авиалиний. Для безопасности пассажиров им пришлось оперативно менять маршруты.

Трафик радикально перенаправили или на юг через Египет и Саудовскую Аравию, или на север через Турцию, Азербайджан и Туркменистан.

Рейсы шести авиакомпаний, включая Etihad Airways и Turkish Airlines, были перенаправлены в Баку в Азербайджане.

Рейс Emirates из Манчестера в Дубай был перенаправлен в Стамбул,

Рейс бюджетного перевозчика flydubai из Белграда перенаправили в Ереван в Армении. Также компания сообщила, что приостановила полеты в Амман, Бейрут, Дамаск, Иран и Израиль, а ряд других рейсов были отменены, перенаправлены или возвращены в аэропорты вылета.

Авиакомпания Qatar Airways отменила два своих запланированных рейса в Дамаск.

Авиакомпания Air India, которая выполняет рейсы над Ираном для Европы и Северной Америки, сообщила, что перенаправила или развернула несколько рейсов, в частности с: Нью-Йорка, Ванкувера, Чикаго и Лондона.

Напомним, что также на авиарейсы из Европы в Азию значительно повлиял конфликт Индии и Пакистана. Сейчас между обеими странами действует взаимный запрет на полеты.