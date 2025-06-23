Израиль возобновляет работу главного аэропорта страны, который обстреливают Иран и хуситы

Израиль вновь открывает Международный аэропорт имени Бен-Гуриона – главный аэропорт страны. Месяц назад хуситы выпустили по нему баллистическую ракету, а 22 июня 2025 года об атаке на этот аэропорт заявил Иран.

Из-за конфликта с Ираном работу аэропорта полностью остановили 13 июня. Но теперь власти заявили, что возобновляет полеты в ограниченном режиме. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

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Почему Израиль возобновил работу аэропорта во время войны

Работу аэропорта временно возобновили для того, чтобы иностранцы, которые застряли в стране во время конфликта с Ираном, смогли выехать домой. Также страну смогут покинуть израильтяне, которые решат эвакуироваться.

Однако количество людей, которые смогут сесть в один самолет – очень ограничено. На один борт решили размещать не более чем 50 человек.

Ожидается, что таким способом в понедельник, 23 июня, из Израиля вылетит около 1000 человек.

Мы ожидаем, что местные авиакомпании выполнят 24 рейса репатриации с международных направлений в понедельник, и на каждом рейсе будет ограничение в 50 пассажиров. Нам нужно ограничить количество пассажиров в самолетах на взлетной полосе в этот сложный период, когда аэропорт может стать мишенью,

– сказала министр транспорта Израиля Мири Регев.

Важно! Ранее МИД Украины призвал украинцев как можно скорее покинуть Израиль и Иран.