Кроме того, посольства в обеих странах разрабатывают план эвакуации украинцев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на МИД.

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Официальное объявление МИД

В первый день атаки Израиля на Иран в первый день атаки Израиля на Иран МИД Украины выпустило предупреждение не ехать в эти и соседние страны. Теперь же наших граждан призвали как можно скорее выехать из воюющих государств.

В связи с существенным ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины по возможности в кратчайшие сроки покинуть территорию Государства Израиль и Исламской Республики Иран до стабилизации ситуации в регионе,

– сообщили в МИД.

Украинцев, которые находятся на территории этих стран, призвали держать свои документы при себе, сохранять бдительность и внимательно следить за сообщениями местных органов власти.

Также МИД подчеркнул, что важно соблюдать правила безопасности и во время объявления воздушной тревоги нужно переходить в укрытие.

Важно! Посольство Украины в Государстве Израиль и Посольство Украины в Исламской Республике Иран формируют эвакуационные списки и работают над вариантами вывоза украинцев. Информация о возможных путях эвакуации размещается на информационных ресурсах посольств.



Если вы попали в чрезвычайную ситуацию или вам что-то угрожает, немедленно обратитесь в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-15-88, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.