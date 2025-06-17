Крім того, посольства в обох країнах розробляють план евакуації українців. Про це пише 24 Канал із посиланням на МЗС.

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Офіційне оголошення МЗС

В перший день атаки Ізраїлю на Іран МЗС України випустило попередження не їхати в ці та сусідні країни. Тепер же наших громадян закликали якомога швидше виїхати з воюючих держав.

У зв’язку із суттєвим погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС наполегливо рекомендує громадянам України за можливості в найкоротші строки залишити територію Держави Ізраїль та Ісламської Республіки Іран до стабілізації ситуації в регіоні,

– повідомили в МЗС.

Українців, які перебувають на території цих країн, закликали тримати свої документи при собі, зберігати пильність та уважно стежити за повідомленнями місцевих органів влади.

Також МЗС наголосило, що важливо дотримуватися правил безпеки й під час оголошення повітряної тривоги потрібно переходити в укриття.

Важливо! Посольство України в Державі Ізраїль та Посольство України в Ісламській Республіці Іран формують евакуаційні списки та працюють над варіантами вивезення українців. Інформація про можливі шляхи евакуації розміщується на інформаційних ресурсах посольств.



Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію або вам щось загрожує, негайно зверніться до найближчої закордонної дипломатичної установи України або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-15-88‬, адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.