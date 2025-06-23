Через конфлікт з Іраном роботу аеропорту повністю зупинили 13 червня. Але тепер влада заявила, що відновлює польоти в обмеженому режимі. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Times of Israel.

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Чому Ізраїль відновив роботу аеропорту під час війни

Роботу аеропорту тимчасово відновили для того, щоб іноземці, які застрягли в країні під час конфлікту з Іраном, змогли виїхати додому. Також країну зможуть покинути ізраїльтяни, які вирішать евакуюватися.

Однак кількість людей, які зможуть сісти в один літак – дуже обмежена. На один борт вирішили розміщувати не більше ніж 50 людей.

Очікується, що таким способом у понеділок, 23 червня, з Ізраїлю вилетить близько 1000 людей.

Ми очікуємо, що місцеві авіакомпанії виконають 24 рейси репатріації з міжнародних напрямків у понеділок, і на кожному рейсі буде обмеження в 50 пасажирів. Нам потрібно обмежити кількість пасажирів у літаках на злітній смузі в цей складний період, коли аеропорт може стати мішенню,

– сказала міністерка транспорту Ізраїлю Мірі Регев.

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