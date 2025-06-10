Фонтаны лавы высотой в небоскреб: невероятные кадры извержения вулкана на Гавайях в прямом эфире
- На Гавайях извергся вулкан Килауэа, фонтаны лавы достигали 100 метров в высоту.
- Извержение происходит в закрытой зоне Национального парка вулканов Гавайев, создавая риски для авиации и близких территорий из-за выбросов газов и возможных оползней почвы.
- Это 25-й эпизод извержения с начала активности вулкана, которая длится с декабря 2024 года, USGS ведет онлайн-трансляции.
На Гавайях снова извергся Килауэа – один из самых активных вулканов мира. Фонтаны из лавы достигали высоты 100 метров, это примерно как 25 – 30 этажей дома.
И это еще не конец – вероятно, вулкан будет выпускать еще большие лавовые фонтаны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Гавайскую вулканологическую обсерваторию Геологической службы США.
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Невероятные кадры извержения вулкана Килауэа на Гавайях
Гавайская вулканологическая обсерватория Геологической службы США (USGS) сообщила, что это уже 25-й эпизод извержения Килауэи. Он начался 11 июня в 11:57 по гавайскому стандартному времени.
Объяснение. В общем извержение вулкана началось аж 23 декабря 2024 года. С тех пор вулкан то извергается, то делает "паузу" на несколько дней.
USGS ведет онлайн-трансляции вулкана на Гавайях с разных ракурсов. Сейчас фонтан стишился, однако лава продолжает вытекать.
Если немного промотать видео, то можно рассмотреть, как вулкан "выплевывал" лаву 11 июня, или же подождать нового извержения и стать свидетелем событий в реальном времени.
Извержение вулкана Килауэа в обед 11 июня / Скриншот из видео USGS
Извержение вулкана Килауэа вечером 11 июня / Скриншот с видео USGS
Извержение вулкана Килауэа вечером 11 июня / Скриншот с видео USGS
Риски извержения вулкана Килауэа
Извержение происходит в закрытой зоне Национального парка вулканов Гавайев, где объявлен оранжевый уровень тревоги.
Потоки лавы медленно продвигаются вниз по склону, и их сдерживают другие горные вершины, поэтому пожарной опасности нет.
Несмотря на это, извержение создает риски для авиации и для тех, кто находится в непосредственной близости возле вулкана, поскольку его испарения содержат вулканический смог, диоксид серы и углекислый газ.
Также существует опасность оползней и обвалов горных пород.