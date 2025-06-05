В Немецком городе Кельн была масштабная эвакуация: срочно вывезли более 20 тысяч жителей
- В Кельне обнаружили три американские бомбы времен Второй мировой войны, что привело к эвакуации более 20 тысяч жителей в радиусе километра.
- Эвакуация охватила центральную часть города, включая железнодорожную станцию, 58 отелей, 9 школ, и другие объекты.
- Местные власти организовали принудительную эвакуацию с угрозами штрафов, а для тех, кому негде было находиться, создали центры приема.
В центральной части города Кельн обнаружили 3 американские бомбы времен Второй мировой войны. Местные власти эвакуировали жителей в радиусе километра.
Эвакуация была принудительной. Тем, кто не хотел выезжать, угрожали полицией и штрафами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Stadt Köln, Deutsche Welle и BBC.
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Что известно об инциденте
2 июня в центральном районе Кельна обнаружили три американские бомбы времен Второй мировой войны с ударными детонаторами. То есть те, которые срабатывают при контакте с твердой поверхностью.
Боеприпасы могли не взорваться сразу из-за слишком мягкой поверхности или плохого угла падения. Но это могло бы произойти в любой момент.
Их решили обезвредить на месте 4 июня, поэтому власти эвакуировали всех в пределах одного километра от места находки.
В Кельне часто находят боеприпасы Второй мировой, потому что этот город был одним из главных целей воздушных атак союзников.
Однако на этот раз – это была самая масштабная эвакуация за время мирной жизни Кельна. Необходимо было вывезти 20 500 жителей. Также много поездов перевели на другие маршруты.
Местная администрация предупреждала горожан: "если вы откажетесь, мы выведем вас из дома – при необходимости и силой, вместе с полицией".
Для тех, кому негде было находиться во время эвакуации, организовали два центра приема.
Где проводили эвакуацию
Территория эвакуации охватила почти всю центральную часть города, в частности:
- железнодорожную станцию в районе Дойц,
- 58 гостиниц,
- 9 школ,
- 3 моста через Рейн,
- филармонию,
- ратушу.
Кстати, в день обезвреживания бомб в ратуше должны были пожениться 15 пар, однако их церемонии пришлось перенести в другие районы города.
4 июня в 19:19 саперы успешно обезвредили неразорвавшиеся боеприпасы, поэтому город вернулся к привычной жизни.
К слову, в воскресенье 1 июня в Польше сгорел автобус, который ехал во Львов. Все пассажиры и водители – украинцы. К счастью, никто не пострадал.