Одна фраза – и вас поймут все: как сказать "С Новым годом" на польском
Накануне Нового года многие украинцы в Польше или те, кто общается с польскими коллегами и друзьями, задумываются: как правильно поздравить с Новым годом на польском языке, чтобы это звучало естественно и уместно. Польский язык имеет несколько устоявшихся новогодних пожеланий – от официальных до теплых, разговорных.
Как поздравлять с Новым годом на польском языке?
Наиболее универсальная и корректная фраза, которую можно использовать в любой ситуации:
Szczęśliwego Nowego Roku!
(Счастливого Нового года!)
Именно эта формулировка считается стандартной и используется как в переписке, так и во время личных поздравлений. Она подходит для коллег, знакомых, друзей и даже официальных обращений.
Что еще уместно говорить?
Кроме классической фразы, поляки часто используют более развернутые или эмоциональные варианты:
- Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
(Всего наилучшего в Новом году)
- Dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności w Nowym Roku!
(Много здоровья, счастья и успехов в Новом году)
- Spełnienia marzeń w Nowym Roku!
(Пусть в Новом году исполнятся мечты)
Такие пожелания уместны в личном общении, в праздничных открытках или сообщениях в мессенджерах.
Как правильно поздравить с Рождеством?
Как пишет In Poland, в Польше главным зимним праздником традиционно считается Рождество, а не Новый год, поэтому именно рождественские поздравления имеют особое значение. В этот период поляки уделяют большое внимание семейным встречам, теплым пожеланиям и соблюдению традиций, поэтому важно знать, как правильно поздравить поляков с Рождеством, чтобы это звучало искренне, уместно и с уважением к местной культуре.
Самое распространенное рождественское поздравление:
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
(Веселых Рождественских праздников!)
Какие еще важные слова на польском следует выучить к Рождеству?
Слова-поздравления – это, конечно же, хорошо, но есть еще немало высказываний, которые стоит знать. К примеру:
- Wigilia – вечер накануне Рождества (Сочельник).
- Boże Narodzenie – Рождество.
- Stroić choinkę – наряжать елку.
- Wieczerza – ужин.