Эта европейская страна готова принять больше беженцев: причина неожиданная

В Дании готовы принять больше беженцев / Коллаж 24 Канала
Уже 5 муниципалитетов Дании согласились дополнительно принять еще 133 украинских беженца. Общины в Ютландии добровольно предложили разместить больше людей.
О готовности одного из регионов принять больше беженцев сообщили в Министерстве иммиграции и интеграции страны, пишет The Copenhagen Post.
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Почему в Дании готовы принять больше беженцев?
Готовы принять дополнительное количество украинских беженцев общины в регионе Ютландия – украинцев примут муниципалитеты Гадерслев, Горсенс, Скиве, Струэр и Виборг.
Главными причинами являются не только наличие жилья, но и острая потребность местных работодателей в новых работниках. Такое решение должно частично облегчить ситуацию в других муниципалитетах – в частности, в очень популярном Копенгагене и западных пригородах. Там местным властям уже становится все сложнее находить жилье для вновь прибывших людей.
Между тем министр иммиграции и интеграции Дании Мортен Бьодсков заявил, что прием украинцев и их интеграция в местные сообщества – это общая задача.
Впрочем, разрешения на проживание в Дании планируют ограничить для людей, приезжающих из 14 областей, которые там считают "безопасными". Вот какие это области:
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
- Черкасская;
- Черновицкая;
- Ивано-Франковская;
- Хмельницкая;
- Кировоградская;
- Киевская;
- Львовская;
- Полтавская;
- Ровенская;
- Тернопольская;
- Винницкая;
- Волынская;
- Закарпатская;
- Житомирская.
В соответствии с этими изменениями, украинцы с территорий, которые, по мнению датского правительства, не пострадали от войны, не смогут получить вид на жительство по Специальному закону об Украине.
Однако непосредственно Киев не входит в этот перечень: в предложении речь идет именно о Киевской области, а столица является отдельной административной единицей. Также парламент Дании уже принял закон о запрете на въезд для вновь прибывших украинских мужчин призывного возраста.
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