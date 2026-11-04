Эта европейская страна готова принять больше беженцев: причина неожиданная

О готовности одного из регионов принять больше беженцев сообщили в Министерстве иммиграции и интеграции страны, пишет The Copenhagen Post.

Adv

популярные видео

Почему в Дании готовы принять больше беженцев?

Готовы принять дополнительное количество украинских беженцев общины в регионе Ютландия – украинцев примут муниципалитеты Гадерслев, Горсенс, Скиве, Струэр и Виборг.

Главными причинами являются не только наличие жилья, но и острая потребность местных работодателей в новых работниках. Такое решение должно частично облегчить ситуацию в других муниципалитетах – в частности, в очень популярном Копенгагене и западных пригородах. Там местным властям уже становится все сложнее находить жилье для вновь прибывших людей.

Между тем министр иммиграции и интеграции Дании Мортен Бьодсков заявил, что прием украинцев и их интеграция в местные сообщества – это общая задача.

Впрочем, разрешения на проживание в Дании планируют ограничить для людей, приезжающих из 14 областей, которые там считают "безопасными". Вот какие это области:

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Черкасская;

Черновицкая;

Ивано-Франковская;

Хмельницкая;

Кировоградская;

Киевская;

Львовская;

Полтавская;

Ровенская;

Тернопольская;

Винницкая;

Волынская;

Закарпатская;

Житомирская.

В соответствии с этими изменениями, украинцы с территорий, которые, по мнению датского правительства, не пострадали от войны, не смогут получить вид на жительство по Специальному закону об Украине.

Однако непосредственно Киев не входит в этот перечень: в предложении речь идет именно о Киевской области, а столица является отдельной административной единицей. Также парламент Дании уже принял закон о запрете на въезд для вновь прибывших украинских мужчин призывного возраста.