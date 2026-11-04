Ця країна Європи готова прийняти більше біженців: причина несподівана

Про готовність одного з регіонів прийняти більше біженців повідомили у Міністерстві імміграції та інтеграції країни, пише The Copenhagen Post.

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Чому в Данії готові прийняти більше біженців?

Готові прийняти додаткову кількість українських біженців громади в регіоні Ютландія – приймуть українців муніципалітети Гадерслев, Горсенс, Сківе, Струер та Віборг.

Головними причинами є не лише наявність житла, але й нагальна потреба місцевих роботодавців у нових працівниках. Таке рішення має частково полегшити ситуацію в інших громадах – зокрема у дуже популярному Копенгагені та західних передмістях. Там місцевій владі вже дедалі складніше знаходити житла для новоприбулих людей.

Тим часом міністр імміграції та інтеграції Данії Мортен Бьодсков заявив, що прийом українців та їхня інтеграція в місцеві спільноти – це спільне завдання.

Втім, дозволи на проживання в Данії планують обмежити для людей, що приїздять з 14 областей, які там вважають "безпечними". Ось які це області:

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Черкаська;

Чернівецька;

Івано-Франківська;

Хмельницька;

Кіровоградська;

Київська;

Львівська;

Полтавська;

Рівненська;

Тернопільська;

Вінницька;

Волинська;

Закарпатська;

Житомирська.

Відповідно до цих змін, українці з території, які, на думку данського уряду, не постраждали від війни, не зможуть отримати дозвіл на проживання за Спеціальним законом про Україну.

Але безпосередньо Київ не входить до цього переліку: в пропозиції мовиться саме про Київську область, а столиця є окремою адміністративною одиницею. Також парламент Данії вже ухвалив закон про заборону на в'їзд для новоприбулих українських чоловіків призовного віку.