10 фраз, без которых в Германии никак: перед поездкой стоит их выучить
- Перед поездкой в Германию стоит выучить несколько простых фраз на немецком языке, таких как "Guten Tag!" и "Auf Wiedersehen".
- Рекомендуется передвигаться на велосипеде и бронировать билеты на поезд заранее, а также покупать все необходимое до воскресенья через закрытые магазины.
Если вы планируете отправиться в путешествие в Германию, необязательно изучать язык. Но несколько простых фраз помогут проще ориентироваться и завоевать уважение местных.
Для того, чтобы выучить немецкий язык на высоком уровне, понадобится точно не один день. Впрочем, несколько фраз помогут сэкономить время и позволят не полагаться все время на переводчик в телефоне, пишет Busuu.
Какие фразы на немецком стоит запомнить?
Есть несколько простых слов и фраз, что значительно упростят путешествие – и их нужно изучать на местном языке перед любой поездкой за границу. Вот основные фразы на немецком.
- Guten Tag! – Добрый день!
- Auf Wiedersehen – до свидания.
- Entschuldigung – извиняюсь.
- Bitte – пожалуйста, пожалуйста.
- Danke – спасибо.
- Die Speisekarte, bitte – меню, пожалуйста.
- Prost! – Будьмо!
- Ich brauche Hilfe – мне нужна помощь.
- Sprechen Sie Englisch? – Говорите ли вы на английском?
- Das habe ich nicht verstanden. Können Sie das bitte wiederholen? – Я этого не понял/ла. Не могли бы вы повторить?
Что еще нужно знать перед поездкой в Германию?
Германия – это страна, в которой проживает более 80 миллионов человек, и поэтому делать какие-то обобщения о ней почти невозможно. Впрочем, все же можно сделать несколько вещей, чтобы поездка прошла более плавно и спокойно, пишет Lonely Planet.
Передвигайтесь на двух колесах. Езда на велосипеде в Германии – это очень удобный способ быстро попасть из одной точки в другую, а также насладиться видами. И во многих городах можно арендовать велосипед, поэтому этой возможностью следует обязательно воспользоваться.
Бронируйте билеты на поезд заранее. Билеты в Германии могут стоить немало – и особенно в случае, если вы покупаете их в последний момент. Почти всегда нужно доплатить за бронирование места, но это точно того стоит – иначе вам придется сидеть на полу в вагоне для хранения велосипедов.
Покупайте все, что нужно, до воскресенья. Шопинг в воскресенье в Германии обернется большим провалом – в стране действует закон, запрещающий супермаркетам и торговым точкам работать.
