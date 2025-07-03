Будет дискомфорт, а не спокойствие: напиток, который категорически не заказывать в самолете

Когда путешественники отправляются в многочасовой перелет, соблазн насладиться свежим напитком может быть очень сильным. Однако, пассажирам следует тщательно обдумывать свой выбор напитков, поскольку некоторые из них могут сделать полет далеким от идеального.

Опытная стюардесса Сью Фогвелл предостерегает туристов относительно употребления популярного алкогольного напитка "Кровавая Мэри". Почему так рассказывает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Какой напиток не стоит заказывать в самолете

Существует мнение, что популярный коктейль "Кровавая Мэри" из водки, томатного сока и набора специй часто подходит лучше на высоте, чем на земле. Несмотря на это, Сью советует не заказывать этот напиток во время полета.

Высокое содержание натрия в "Кровавой Мэри" может усилить обезвоживание у путешественников,

– отмечает она.

Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) тоже обнародовала предупреждение об употреблении алкоголя и кофеина во время авиаперелетов. Рекомендуют путешественникам отдавать предпочтение чистым жидкостям, таким как вода.

По словам представителей NHS, давление в салоне самолета во время полета может способствовать повышению сухости кожи, губ, носа и глаз. Они предостерегают, что употребление обезвоживающих напитков может ухудшить эти состояния, что приведет к усилению дискомфорта для пассажиров.

А ранее 24 Канал писал, где самое безопасное место в самолете во время авиакатастрофы.