Эта опасность – отнюдь не выдумка: почему шлепанцы категорически нельзя обувать в самолет

Путешественникам следует тщательно подбирать одежду и обувь перед авиаперелетом. Этот выбор может существенно повлиять на их безопасность во время чрезвычайных ситуаций.

Так, опытный пилот Стив предостерег пассажиров от ношения шлепанцев во время полета. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Читайте также Будет дискомфорт, а не спокойствие: стюардесса назвала напиток, который категорически нельзя заказывать в самолете

Почему нельзя надевать шлепанцы в самолет?

В своем недавнем заявлении Стив посоветовал пассажирам отдавать предпочтение комфорту и практичности при выборе одежды для авиаперелетов. Он предостерег, что, хотя одеться в соответствии с местом назначения может быть привлекательно, гораздо важнее одеваться в соответствии с условиями на борту самолета.

Стив отметил, что в случае экстренной эвакуации через аварийные лестницы самолета, пассажиры во вьетнамках могут столкнуться со значительным дискомфортом.

Вот мой совет вам: одевайте хлопчатобумажную одежду, полностью покрывающую тело – длинные рукава, джинсы подойдут, а также обувь на шнурках. Почему? Потому что она останется на ваших ногах,

– сказал он.

Пилот отметил критическую важность выбора соответствующей одежды и обуви во время авиаперелетов, подчеркнув их потенциал для спасения жизни в чрезвычайных ситуациях.

Он признал, что хотя многие пассажиры предпочитают не думать об экстренных ситуациях, важно рассмотреть все возможные варианты.

А ранее 24 Канал писал, где самое безопасное место в самолете во время авиакатастрофы.