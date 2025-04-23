Самые большие в мире грызуны "оккупировали" целый поселок в Аргентине: потрясающие кадры
- Село Нордельта в Аргентине захватили капибары.
- Правительство Аргентины внедряет инициативы для контроля их популяции, в частности вазэктомию и контрацептивную вакцинацию.
Село Нордельта, расположенное к северу от аргентинского Буэнос-Айреса, захватили сотни капибар. Эти грызуны считаются самыми крупными в мире.
Они ломают заборы, провоцируют ДТП, едят цветы и дерутся с собаками. Местные опасаются за собственную безопасность и безопасность детей, пишет 24 Канал со ссылкой на New York Times.
Читайте также Спрятали в шприцах и пробирках: мужчин будут судить за контрабанду 5 000 муравьев
Капибары оккупировали элитный район в столице Аргентины
Село Нордельта, расположено к северу от Буэнос-Айреса, сейчас борется с нашествием капибар. Жители выражают беспокойство, поскольку эти существа дают почувствовать свое присутствие в этом районе.
Капибары захватили поселок в Аргентине / Скриншот с видео
В 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, популяция капибар резко возросла, поскольку люди не выходили из дома. Эти крупные грызуны начали заселять ухоженные районы, пользуясь преимуществами пышных травяных газонов и доступной пресной воды.
Сейчас, по оценкам, почти 1 000 капибар сделали эти районы своим домом.
Сейчас можно встретить капибар, которые пасутся возле теннисных кортов, дремлют на волейбольных площадках, переходят дорогу перед авто. И хотя, по мнению жителей, капибары милые, они вызывают ДТП, грызут растения, нападают на домашних собак,
– говорится в сообщении.
В рамках новой инициативы правительство Аргентины начало эксперимент по вазэктомии трех капибар в Нордельте. Цель этого исследования – оценить влияние этой процедуры на социальную динамику самцов капибар в их группах. Если результаты окажутся благоприятными, чиновники рассматривают возможность расширения этой практики в будущем.
Капибары разгуливают по поселку: смотрите видео
В феврале организация, ответственная за управление Нордельта, объявила о внедрении новой "программы контрацептивной вакцинации". Инициатива имеет целью стерилизовать 250 взрослых капибар в этом районе. Эта "вакцина" должна остановить выработку спермы и подавить овуляцию.
Ранее, в 2019 году, в Нордельте пытались отпугнуть капибар, распыляя на местных газонах ароматизаторы, отпугивающие хищников. Однако, со временем этот метод оказался менее эффективным, поскольку популяция капибар не сталкивалась с естественными врагами в течение длительного периода.
В результате остановились на инъекциях, которые считается более эффективным, чем традиционные методы, такие как кастрация или вазэктомия.
А в США на днях кролик вызвал взрыв и пожар в самолете.