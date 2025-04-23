Вони ламають паркани, провокують ДТП, їдять квіти та б'ються із собаками. Місцеві побоюються за власну безпеку і безпеку дітей, пише 24 Канал з посиланням на New York Times.

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Капібари окупували елітний район у столиці Аргентини

Село Нордельта, розташоване на північ від Буенос-Айреса, наразі бореться з нашестям капібар. Мешканці висловлюють занепокоєння, оскільки ці істоти дають відчути свою присутність у цьому районі.



Капібари захопили селище в Аргентині / Скриншот з відео

У 2020 році, в розпал пандемії коронавірусу, популяція капібар різко зросла, оскільки люди не виходили з дому. Ці великі гризуни почали заселяти доглянуті райони, користуючись перевагами пишних трав'яних газонів і доступної прісної води.

Наразі, за оцінками, майже 1 000 капібар зробили ці райони своїм домом.

Нині можна зустріти капібар, які пасуться біля тенісних кортів, дрімають на волейбольних майданчиках, переходять дорогу перед авто. І хоч, на думку мешканців, капібари милі, вони спричиняють ДТП, гризуть рослини, нападають на домашніх собак,

– йдеться у повідомленні.

В межах нової ініціативи уряд Аргентини розпочав експеримент з вазектомії трьох капібар у Нордельті. Мета цього дослідження – оцінити вплив цієї процедури на соціальну динаміку самців капібар у їхніх групах. Якщо результати виявляться сприятливими, чиновники розглядають можливість розширення цієї практики в майбутньому.

Капібари розгулюють селищем: дивіться відео

У лютому організація, відповідальна за управління Нордельта, оголосила про впровадження нової "програми контрацептивної вакцинації". Ініціатива має на меті стерилізувати 250 дорослих капібар у цьому районі. Ця "вакцина" має зупинити вироблення сперми й придушити овуляцію.

Раніше, у 2019 році, у Нордельті намагалися відлякати капібар, розпилюючи на місцевих газонах ароматизатори, що відлякують хижаків. Однак, з часом цей метод виявився менш ефективним, оскільки популяція капібар не стикалася з природними ворогами протягом тривалого періоду.

В результаті зупинилися на ін'єкціях, які вважається більш ефективним, ніж традиційні методи, такі як кастрація або вазектомія.

А у США днями кролик спричинив вибух та пожежу в літаку.