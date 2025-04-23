Они ломают заборы, провоцируют ДТП, едят цветы и дерутся с собаками. Местные опасаются за собственную безопасность и безопасность детей, пишет 24 Канал со ссылкой на New York Times.

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Капибары оккупировали элитный район в столице Аргентины

Село Нордельта, расположено к северу от Буэнос-Айреса, сейчас борется с нашествием капибар. Жители выражают беспокойство, поскольку эти существа дают почувствовать свое присутствие в этом районе.



Капибары захватили поселок в Аргентине / Скриншот с видео

В 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, популяция капибар резко возросла, поскольку люди не выходили из дома. Эти крупные грызуны начали заселять ухоженные районы, пользуясь преимуществами пышных травяных газонов и доступной пресной воды.

Сейчас, по оценкам, почти 1 000 капибар сделали эти районы своим домом.

Сейчас можно встретить капибар, которые пасутся возле теннисных кортов, дремлют на волейбольных площадках, переходят дорогу перед авто. И хотя, по мнению жителей, капибары милые, они вызывают ДТП, грызут растения, нападают на домашних собак,

– говорится в сообщении.

В рамках новой инициативы правительство Аргентины начало эксперимент по вазэктомии трех капибар в Нордельте. Цель этого исследования – оценить влияние этой процедуры на социальную динамику самцов капибар в их группах. Если результаты окажутся благоприятными, чиновники рассматривают возможность расширения этой практики в будущем.

Капибары разгуливают по поселку: смотрите видео

В феврале организация, ответственная за управление Нордельта, объявила о внедрении новой "программы контрацептивной вакцинации". Инициатива имеет целью стерилизовать 250 взрослых капибар в этом районе. Эта "вакцина" должна остановить выработку спермы и подавить овуляцию.

Ранее, в 2019 году, в Нордельте пытались отпугнуть капибар, распыляя на местных газонах ароматизаторы, отпугивающие хищников. Однако, со временем этот метод оказался менее эффективным, поскольку популяция капибар не сталкивалась с естественными врагами в течение длительного периода.

В результате остановились на инъекциях, которые считается более эффективным, чем традиционные методы, такие как кастрация или вазэктомия.

А в США на днях кролик вызвал взрыв и пожар в самолете.