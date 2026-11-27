Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в Сенате с речью, посвященной политике в отношении польской диаспоры. Он также упомянул о "Карте поляка" и объявил об изменениях в процедуре ее выдачи, пишет InPoland.

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Как изменятся условия получения Карты поляка?

Министр напомнил, что "Карта поляка" должна выдаваться иностранцам, имеющим польские корни и проживающим за рубежом, для поддержания связей с Польшей. Между тем все больше людей, проживающих именно в Польше, подают заявки на получение этого документа, чтобы легализовать свое пребывание в стране и получить гражданство.

Цифровые данные за последние три года показывают рост доли "Карт поляка", выданных на основании справки от польской или польской диаспорной организации. К сожалению, некоторые из этих документов вызывают сомнения в достоверности содержащейся в них информации– заявил Сикорский.

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Также он сообщил, что Министерство иностранных дел уже приступило к работе над внесением изменений в Закон о "Карте поляка". Целью этого является "усиление системы ее выдачи".

Мы исключаем возможность получения "Карты поляка" на основании справки от польских организаций диаспоры и расширяем круг данных и документов, которые необходимо прилагать к заявлению– отметил глава польского МИД.

Также подтверждено, что для получения Карты поляка сохранится требование о знании польского языка, а также истории и традиций.

Получить Карту поляка сейчас может любой гражданин Украины или другой страны, если в его роду были поляки – это может быть один из родителей, дедушка или бабушка, а также оба – прадедушка и прабабушка.

В настоящее время для получения Карты поляка необходимо предоставить такие документы: