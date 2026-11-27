Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виступив у Сенаті з промовою на тему політики щодо польської діаспори. Він згадав також про Карту поляка та анонсував зміни у процедурі її видачі, пише InPoland.

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Як зміняться умови отримання Карти поляка?

Міністр нагадав, що Карта поляка має видаватися іноземцям, що мають польське коріння та проживають за кордоном, аби підтримувати зв'язки з Польщею. Тим часом усе більше людей, які проживають саме у Польщі, подають заявки на отримання документа, аби легалізувати своє перебування там та отримати громадянство.

Числові дані за останні три роки показують збільшення відсотка Карток поляка, виданих на основі довідки від польської організації чи організації діаспори. На жаль, деякі з цих документів викликають сумніви щодо достовірності інформації, яку вони містять– заявив Сікорський.

Також він повідомив, що Міністерство закордонних справ вже розпочало роботу над внесенням змін до Закону про Карту поляка. Метою цього є "посилення системи її видачі".

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Ми виключаємо можливість отримання Карти поляка на основі довідки від польських організацій діаспори та розширюємо коло даних і документів, які необхідно додавати до заяви– зазначив очільник польського МЗС.

Також підтверджено, що для отримання Карти поляка збережеться вимога про знання польської мови, а також історії та традицій.

Отримати Карту поляка зараз може будь-який громадянин України чи іншої країни, якщо в нього в роду були поляки – це може бути один з батьків, дідусь чи бабуся, а також обидва – прадідусь і прабабуся.

Зараз для отримання Карти поляка потрібно надати такі документи: