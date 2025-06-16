Назвали худшие города для жизни в мире: в рейтинг попал и Киев
- Киев вошел в 10 наименее пригодных для жизни городов мира.
- Основные факторы низкой позиции в рейтинге – полномасштабная война, нестабильность и постоянные угрозы обстрелов и разрушения инфраструктуры.
Столица Украины вошла в десятку наименее пригодных для жизни городов мира. В ежегодном глобальном рейтинге, который оценивает 173 мегаполиса, Киев занял 165-ю позицию, оказавшись в конце списка.
Все из-за войны, нестабильность и постоянные угрозы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на рейтинг The Economist.
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Киев попал в 10 наименее пригодных городов для жизни
Эксперты определили полномасштабную войну, которая началась в 2022 году, как основной фактор, повлиявший на позицию Киева в рейтинге. Анализ подчеркивает значительное снижение стабильности, усиленное постоянной угрозой обстрелов, авианалетов и масштабного разрушения инфраструктуры, что представляет постоянную опасность для жителей.
Исследование оценивало города по 5 критическим категориям:
- качество медицинского обслуживания,
- доступ к образованию и его уровень,
- культурная жизнь и окружающая среда,
- развитие инфраструктуры,
- стабильность.
Проблемы, с которыми сталкивается Киев, ставят его в один ряд с другими крупными городами, переживающими длительный кризис как в политической, так и в сфере безопасности. В перечень городов, разделяющих этот сложный статус, входят:
- Каракас,
- Киев,
- Порт-Морсби,
- Хараре,
- Лагос,
- Алжир,
- Карачи,
- Дакка,
- Триполи,
- Дамаск.
К слову, Киев уже третий год подряд входит в десятку наименее пригодных для жизни городов мира.
Между тем, по данным рейтинга The Economist, лучшим городом для жизни в 2025 году был признан Копенгаген. Столица Дании отодвинула на второе место Вену, которая была лидером рейтинга в течение трех последних лет.