Назвали худшие города для жизни в мире: в рейтинг попал и Киев

Столица Украины вошла в десятку наименее пригодных для жизни городов мира. В ежегодном глобальном рейтинге, который оценивает 173 мегаполиса, Киев занял 165-ю позицию, оказавшись в конце списка.

Все из-за войны, нестабильность и постоянные угрозы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на рейтинг The Economist.

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Киев попал в 10 наименее пригодных городов для жизни

Эксперты определили полномасштабную войну, которая началась в 2022 году, как основной фактор, повлиявший на позицию Киева в рейтинге. Анализ подчеркивает значительное снижение стабильности, усиленное постоянной угрозой обстрелов, авианалетов и масштабного разрушения инфраструктуры, что представляет постоянную опасность для жителей.

Исследование оценивало города по 5 критическим категориям:

качество медицинского обслуживания,

доступ к образованию и его уровень,

культурная жизнь и окружающая среда,

развитие инфраструктуры,

стабильность.

Проблемы, с которыми сталкивается Киев, ставят его в один ряд с другими крупными городами, переживающими длительный кризис как в политической, так и в сфере безопасности. В перечень городов, разделяющих этот сложный статус, входят:

Каракас, Киев, Порт-Морсби, Хараре, Лагос, Алжир, Карачи, Дакка, Триполи, Дамаск.

К слову, Киев уже третий год подряд входит в десятку наименее пригодных для жизни городов мира.

Между тем, по данным рейтинга The Economist, лучшим городом для жизни в 2025 году был признан Копенгаген. Столица Дании отодвинула на второе место Вену, которая была лидером рейтинга в течение трех последних лет.