Не только Крым: в Литве продают атласы, где украинские территории "принадлежат" России

Сеть книжных магазинов "Knygų pasaulis" в Вильнюсе оказалась в центре внимания из-за продажи атласов, которые изображают определенные территории Украины, как часть России. Говорится, в частности, и о Крыме.

Книжный магазин торгует продукцией изданной только в России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на LRT.

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В Вильнюсе продают атласы, где украинские территории "в составе" России

Книжный магазин "Knygų pasaulis", расположен рядом с железнодорожным вокзалом в Вильнюсе, специализируется на продаже исключительно русскоязычных изданий. В магазине представлен разнообразный ассортимент литературы, включая классические, научные, учебные и эзотерические тексты, а также недавно выпущенные атласы мира, изданные в Москве.

Неожиданным открытием стало то, что наряду с Конституцией Литвы и туристическим путеводителем по Вильнюсу было найдено по меньшей мере три атласа, на которых территория Украины изображена способом, противоречащим международно признанным границам.

В частности, отнесли в "состав" России:

Крым,

Донецкую и Луганскую область;

части Запорожской и Херсонской областей.



В атласах некоторые украинские территории "принадлежат" России / Фото LRT

Компания, специализирующаяся на продаже этих карт, сообщила о росте спроса на российские атласы. В книжном магазине подчеркнули, что их распространение не противоречит законодательству. Однако, в атласах отсутствует контекст относительно того как Крым, Донецкая, Луганская и части Запорожской и Херсонской областей, стали "частью" России.

Кроме того, на полках или этикетках нет информации, которая бы указывала на то, что эти карты вводят в заблуждение. Наблюдатели отмечают, что Россия использует пробелы в литовском законодательстве для распространения военной пропаганды.

Заметим, в Литве действует запрет на распространение пропаганды войны, демонстрацию советской символики и георгиевских лент, а также трансляцию российских телеканалов. Примечательно, что эти ограничения не распространяются на российскую литературу, которая издается и распространяется на территории страны.

Реакция украинского посольства на ситуацию

Посольство Украины в Литовской Республике обнародовало заявление, в котором выразило глубокую обеспокоенность из-за продажи пропагандистской литературы в сети книжных магазинов.

Продажа такой продукции является не только нарушением основополагающих принципов международного права, но и способствует легитимизации преступной военной агрессии России против Украины, распространению дезинформации и введению в заблуждение потребителей. Это подрывает принципы территориальной целостности и суверенитета...,

– говорится в сообщении.

В посольстве заявили, что принимают все необходимые меры для прекращения продажи этой продукции и недопущения распространения материалов, содержащих ложную информацию о территориальной целостности Украины.

Также ведомство выразило благодарность руководству Литовской Республики и ее гражданскому обществу за непоколебимую позицию и проактивные меры в борьбе с дезинформацией и российской пропагандой. В свою очередь литовские парламентарии объявили о намерении активизировать усилия в борьбе с дезинформацией.