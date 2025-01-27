Книжковий магазин торгує продукцією виданою лише в Росії. Про це пише 24 Канал з посиланням на LRT.

Цікаво Перетин кордону чоловіками у 2025-му: чи можна виїхати 21-річному

У Вільнюсі продають атласи, де українські території "у складі" Росії

Книгарня "Knygų pasaulis", розташована поруч із залізничним вокзалом у Вільнюсі, спеціалізується на продажу виключно російськомовних видань. У магазині представлений різноманітний асортимент літератури, включаючи класичні, наукові, навчальні та езотеричні тексти, а також нещодавно випущені атласи світу, видані в Москві.

Несподіваним відкриттям стало те, що поряд з Конституцією Литви та туристичним путівником по Вільнюсу було знайдено щонайменше три атласи, на яких територія України зображена у спосіб, що суперечить міжнародно визнаним кордонам.

Зокрема, віднесли до "складу" Росії:

Крим,

Донецьку та Луганську область;

частини Запорізької і Херсонської областей.



В атласах деякі українські території "належать" Росії / Фото LRT

Компанія, що спеціалізується на продажу цих карт, повідомила про зростання попиту на російські атласи. У книгарні підкреслили, що їх розповсюдження не суперечить законодавству. Однак, в атласах відсутній контекст щодо того як Крим, Донецька, Луганська та частини Запорізької і Херсонської областей, стали "частиною" Росії.

Крім того, на полицях або етикетках немає інформації, яка б вказувала на те, що ці карти вводять в оману. Спостерігачі відзначають, що Росія використовує прогалини в литовському законодавстві для поширення військової пропаганди.

Зауважимо, у Литві діє заборона на поширення пропаганди війни, демонстрацію радянської символіки та георгіївських стрічок, а також трансляцію російських телеканалів. Примітно, що ці обмеження не поширюються на російську літературу, яка видається і розповсюджується на території країни.

Реакція українського посольства на ситуацію

Посольство України в Литовській Республіці оприлюднило заяву, в якій висловило глибоку стурбованість через продаж пропагандистської літератури у мережі книгарень.

Продаж такої продукції є не тільки порушенням основоположних принципів міжнародного права, але й сприяє легітимізації злочинної військової агресії Росії проти України, поширенню дезінформації та введенню в оману споживачів. Це підриває принципи територіальної цілісності та суверенітету...,

– йдеться у повідомленні.

У посольстві заявили, що вживають всіх необхідних заходів для припинення продажу цієї продукції та недопущення розповсюдження матеріалів, які містять неправдиву інформацію щодо територіальної цілісності України.

Також відомство висловило вдячність керівництву Литовської Республіки та її громадянському суспільству за непохитну позицію та проактивні заходи у боротьбі з дезінформацією та російською пропагандою. Своєю чергою литовські парламентарі оголосили про намір активізувати зусилля в боротьбі з дезінформацією.