Кошка-экстремалка сбежала из дома и уехала поездом: теперь у нее есть пожизненный проездной

Домашние любимцы имеют свои собственные желания, часто стремясь совместить повседневную жизнь и опыт путешествий. Даже простая поездка на поезде может стать для пушистых настоящим приключением.

Так случилось и с двухлетней кошкой, по имени Тилли, живущей в городе Вейбридж, графство Суррей. Она отправилась в авантюрное путешествие, пишет 24 Канал со ссылкой на NY Post.

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Кошка сбежала из дома и уехала на поезде

Пушистая путешественница отправилась в самостоятельное путешествие от своего дома до лондонского вокзала Ватерлоо, преодолев расстояние в более 27 километров.

Поняв, что кошка исчезла, ее владелец Майкл начал поиски, которые в конце концов привели его к Тилли, что пересекла почти весь город.



Кошка сбежала из дома и уехала поездом / Фото Michael Hardy / SWNS

Сотрудники железнодорожной компании вдохновились историей кошки-путешественницы и решили выдать ей персональный проездной билет. Эта карта позволит Тилли свободно путешествовать до конца своей жизни.

На случай, если наша усатая путешественница снова захочет отправиться в кошачье приключение, мы решили выдать Тилли ее собственную смарткарту Cat2Go,

– сказали сотрудники компании хозяину кошки.

Так, Тилли получила право на бесплатные путешествия по всей сети компании в течение своих девяти жизней.

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