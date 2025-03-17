Кошка-экстремалка сбежала из дома и уехала поездом: теперь у нее есть пожизненный проездной
- Кошка по имени Тилли сбежала из дома и самостоятельно поехала поездом из Вейбриджа до лондонского вокзала Ватерлоо.
- Железнодорожная компания выдала Тилли пожизненный проездной билет, позволяющий ей свободно путешествовать до конца жизни.
Домашние любимцы имеют свои собственные желания, часто стремясь совместить повседневную жизнь и опыт путешествий. Даже простая поездка на поезде может стать для пушистых настоящим приключением.
Так случилось и с двухлетней кошкой, по имени Тилли, живущей в городе Вейбридж, графство Суррей. Она отправилась в авантюрное путешествие, пишет 24 Канал со ссылкой на NY Post.
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Кошка сбежала из дома и уехала на поезде
Пушистая путешественница отправилась в самостоятельное путешествие от своего дома до лондонского вокзала Ватерлоо, преодолев расстояние в более 27 километров.
Поняв, что кошка исчезла, ее владелец Майкл начал поиски, которые в конце концов привели его к Тилли, что пересекла почти весь город.
Кошка сбежала из дома и уехала поездом / Фото Michael Hardy / SWNS
Сотрудники железнодорожной компании вдохновились историей кошки-путешественницы и решили выдать ей персональный проездной билет. Эта карта позволит Тилли свободно путешествовать до конца своей жизни.
На случай, если наша усатая путешественница снова захочет отправиться в кошачье приключение, мы решили выдать Тилли ее собственную смарткарту Cat2Go,
– сказали сотрудники компании хозяину кошки.
Так, Тилли получила право на бесплатные путешествия по всей сети компании в течение своих девяти жизней.
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