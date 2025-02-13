"Кровавые воды" красного цвета залили остров в Иране: видео с места происшествия
Иранский остров Ормуз залило красными водами после сильных дождей. На самом деле это природное явление, однако выглядит оно довольно пугающе.
Фото и видео с острова уже разлетелись по сети, однако "кровавые воды" случаются там довольно часто. Пишет 24 Канал со ссылкой на Geo News.
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Что известно о красных водах в Иране
Невероятное явление наблюдают на пляже острова Ормуз. На кадрах можно увидеть, что вода на вершине местной горы приобрела ярко-красный цвет. Она стекает к берегу и впадает в море, из-за чего пляж также приобрел "кровавый" цвет.
Красный пляж на острове Ормуз: смотрите видео
Почему так происходитДело в том, что в почве горы много красного оксида. Когда дожди смывают минерал на берег и в воду, то они становятся красными. Из-за таких цветов пляж на острове Ормуз называют "кровавым".
Отметим, что остров Ормуз сам по себе небольшой – примерно 8 на 7 километров. Почва там скалистая и пропитанная солью, также там нет пресной воды и растительности.
Туда часто приезжают любители пляжного отдыха, дайвинга и уникальных "марсианских" пейзажей.