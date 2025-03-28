Не стоят своих денег: 5 самых переоцененных туристических направлений

Многие туристы поделились своим разочарованием после посещения желанных мест, где они обнаружили, что потраченные средства не оправдали их ожиданий. Заявляют, что высокие цены часто не равны незабываемым впечатлениям.

Туристы перечислили популярные туристические направления, которые оказались "переоцененными" и не стоящими потраченных денег. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Читайте также Чтобы не получить молоко вместо "латте": что нужно знать об особенностях жизни в Италии

Переоцененные туристические направления

Путешественники определили несколько желанных мест, которые многие стремятся посетить хотя бы раз в жизни, и Монако в этом списке. Известное своей роскошью и захватывающими пейзажами, маленькое княжество получило неоднозначные отзывы от посетителей.

Некоторые путешественники выражали беспокойство непомерными ценами, называя их "дико завышенными", тогда как другие сообщали о нехватке доброжелательности среди местного населения. Кроме того, несколько посетителей поделились разочарованием во время прогулок по улицам Монако.

Ширина тротуаров составляет 30 сантиметров, вокруг только высокие, бессмысленные, роскошные многоквартирные дома, на улице ничего нет, а вокруг слышно шум и выхлопные газы от Ferrari, бесконечно проносящихся мимо,

– рассказал один из пользователей.

Туристы, которые отмечают преимущества отдыха в Монако, указывают на известные казино региона, где посетители имеют возможность уйти с большей суммой денег, чем приехали. Но не всегда.

Туристы назвали Монако переоцененным направлением / Фото Unsplash

Мальдивы тоже назвали переоцененным направлением. Хотя посетители признают захватывающую красоту вилл и нетронутых береговых линий, многие предполагают, что подобный отдых можно найти в Юго-Восточной Азии или на различных тихоокеанских островах по значительно более низким ценам.

Путешественники, побывавшие в Дубай, тоже выражают беспокойство относительно неоправданных расходов в городе, а некоторые отмечают ощущение пустоты в некоторых районах.

Лас-Вегас оставил некоторых туристов разочарованными, поскольку многие сообщают, что знаменитый город казино стал "слишком дорогим и переполненным" по сравнению с предыдущими годами. Повышение курортного сбора было отмечено как важный фактор, способствующий росту стоимости поездки в столицу развлечений.

Швейцария тоже попала в список переоцененных туристических направлений, прежде всего из-за высокой стоимости отдыха. Еще путешественники выразили разочарование Коста-Рикой, ссылаясь на дороговизну и перенаселенность. По тем же критериям были оценены Сейшельские острова, Дублин, Лихтенштейн и различные города Норвегии.

А какие страны мира наименее дружественные?