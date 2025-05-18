Эстетика как на Санторини, но значительно дешевле: идеальное место в Испании для бюджетного отдыха

Алтеа – муниципалитет в Испании, который часто называют "испанским Санторини". Он считается идеальным местом отдыха для путешественников, которые хотят насладиться незабываемым отдыхом без лишних затрат.

Он известен своими разноцветными домами, прекрасными видами и имеет очень живописный вид. И все это – бюджетно, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Алтеа – испанская альтернатива Санторини

Посетители Алтайского края могут наслаждаться живописной природой, характеризующейся яркими цветами на каждом шагу. Здесь также расположены разнообразные бутики, удовлетворяющие вкусы любителей шопинга.



Алтеа предлагает более низкие цены чем Санторини / Фото Unsplash

Кроме того, многочисленные кафе предлагают уютные места, где можно отдохнуть и насладиться едой. Для тех, кто хочет расслабиться дальше, соседний пляж предлагает идеальное место для дневного отдыха.

Хотя Алтеа иногда считается более дорогим местом для посещения по сравнению с другими направлениями на Коста-Бланка, вы можете найти здесь доступный отдых, особенно если забронируете номер заранее или выберете поездку в межсезонье,

– говорится в сообщении.

Цены на жилье в регионе могут значительно отличаться, а также все зависит от времени года. Январь считается самым дешевым месяцем, а август – самым дорогим.



Живописное Алтеа / Фото Unsplash

Эксперты отмечают, что этот небольшой городок в Испании может предложить более бюджетную альтернативу культовому туристическому направлению Санторини в Греции. Хотя Санторини известен своими потрясающими видами и живописными ландшафтами, расходы, связанные с проживанием, питанием и развлечениями, могут быть значительно выше из-за его популярности.

Путешественники, которые ищут подобную эстетику без высоких цен, могут найти эту менее известную испанскую локацию привлекательным вариантом для своего следующего отпуска.