Идеально для девичников и не только: какой город Европы лучше всего для путешествия с подругами

Переход от девичества к замужеству – важная веха для каждой девушки. Одной из популярных традиций является предсвадебное девичье путешествие, которое дает возможность будущим женихам расслабиться накануне большого дня.

Как пишет 24 Канал, согласно свежему исследованию Titan Travel, существует список лучших городов для путешествия с подругами. И возглавил его Порту.

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Порту идеально подходит для девичников

Третий по величине город Португалии стал идеальным местом для отдыха, встреч и создания незабываемых воспоминаний, получив оценку 8,68 из 10.

Порту предлагает сочетание культуры, доступности, безопасности и веселья, и все это в пешеходном городском пейзаже,

– отмечают авторы.

Также Порту может похвастаться ярким досугом: 89 спа-салонов и оздоровительных центров идеально подходят для омолаживающего отдыха для девушек после целого дня осмотра достопримечательностей.

Кроме того, город является домом для 76 пабов и клубов, предоставляющих широкие возможности для ночной жизни, а также 647 недорогих заведений для тех, кто ищет бюджетные варианты.



Порту – идеальный город для путешествия с подругами / Фото Unsplash

Порту превратилось в чрезвычайно привлекательное место для отдыха и через индекс безопасности 66,99 и минимальным количеством дождливых дней в течение года. Путешественники могут наслаждаться предложениями города круглый год, с дополнительным преимуществом – доступным ценам.

10 лучших городов для путешествия с подругами

Порту; Флоренция; Эдинбург; Бордо; Лиссабон; Амстердам; Прага; Афины; Венеция; Таллинн.

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