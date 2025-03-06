6 марта, 16:51
Украинка назвала 5 мест, которые обязательно следует посетить в Польше весной
В Польше есть много красивых мест. Погода уже позволяет путешествовать, поэтому самое время открывать новые весенние локации этой страны.
Украинка Анна, которая проживает в Кракове, рассказала о 5 интересных локаций в Польше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @annkutueva.
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2 из этих локаций расположены в польских Татрах. Это действительно невероятное место в любое время года, а особенно весной.
Куда можно поехать в Польше весной: смотрите видео
Куда поехать весной в Польше
- Хохловская долина. Нетрудный маршрут в Татрах с невероятными пейзажами. Особенно в апреле, когда цветут крокусы.
- "Tulipanowa Polanka". Это поле с разнообразными тюльпанами. За цену входа (20 злотых) можно срезать себе букет.
- Полуостров Гель. Море, песчаные пляжи и рыбные рестораны. Вдоль всей косы есть велодорожка – можно взять в аренду велосипед и любоваться пейзажами.
- Сплав по Дунайцу. В Татрах можно попробовать сплав по реке Дунаец на плотах. Лучше всего ехать в мае, когда погода теплая, однако солнце не такое палящее.
- Парк Гродек. Это заброшенный карьер, где обустроили замечательный парк с бесплатным входом. Можно походить по тропинкам над водой и покормить рыбок.