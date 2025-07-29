Французский город Амбер объявил о внедрении популярной жилищной программы, которая позволяет приобрести жилье всего за 1 евро. Эта инициатива, направленная на активизацию местных общин и привлечение новых жителей, ранее была успешно опробована в Италии и Испании.

Купить такой дом может любое лицо, но, как всегда, есть нюанс. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Как купить во Франции дом за 1 евро?

Амбер – небольшая французская провинция, которая расположена в 134 километрах к западу от Лиона. Там сталкиваются со значительной демографической проблемой: сейчас жителей только 6 500.

Чтобы оживить общество, местные власти ввели 5-летнюю программу, направленную на привлечение новых жителей. Ключевым компонентом этой инициативы является продажа домов всего за 1 евро – стратегия, которая ранее дала положительные результаты в Италии и Испании.



Живописная провинция Амберт / Фото Agoda

Однако, потенциальным покупателям следует обратить внимание на то, что есть определенные условия: новые владельцы жилья должны будут отремонтировать его в определенный срок, причем расходы на ремонт могут составлять тысячи евро.

Несмотря на эти требования, предложение остается привлекательным, особенно по сравнению со стартовыми ценами на недостроенные квартиры в крупных городах страны – около 150 000 евро.

Сейчас более 60% некоторых районов Амбера незаселённые. Заинтересованные лица могут обратиться в мэрию для получения дополнительной информации об этой возможности.

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