В Ла-Риконаде проживают примерно 50 тысяч человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Где расположен самый высокий город мира? Ла-Риконада расположена в перуанских Андах на высоте 5 100 метров над уровнем моря. Поселение стоит на замерзшем леднике, из-за чего круглый год там минусовая температура, которая не позволяет даже вести сельское хозяйство.

Из-за того, что город расположен высоко в горе, содержание кислорода там на 40% ниже, чем на уровне моря. Это сильно влияет на здоровье и работоспособность людей. А медицинского обслуживания там нет.



Ла-Риконада / Скриншот из видео Yes Theory

Почему люди продолжают жить в Ла-Риконаде

В Ла-Риконаде одно из самых богатых месторождений золота в регионе. Шахтеры, которые добывают золото, работают без зарплаты 30 дней, а на 31-й день имеют право забрать все, что найдут.

Собственно из-за этого также одно из самых опасных и загрязненных городов мира. Там царит атмосфера Дикого Запада и Золотой лихорадки – постоянные драки, перестрелки за найденное золото и торговля женщинами.

Кроме того, там нет водопровода и канализации. На 50 000 человек всего три душевых кабины.

Кроме этого, везде валяется пластик, и город загрязнен ртутью из-за горнодобывающей деятельности.