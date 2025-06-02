У Ла-Ріконаді проживають приблизно 50 тисяч людей. Про це пише 24 Канал із посиланням на LiveScience.

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Де розташоване найвище місто світу? Ла-Ріконада розташована у перуанських Андах на висоті 5 100 метрів над рівнем моря. Поселення стоїть на замерзлому льодовику, через що цілий рік там мінусова температура, яка не дозволяє навіть вести сільське господарство.

Через те, що місто розташоване високо у горі, вміст кисню там на 40% нижчий, ніж на рівні моря. Це неабияк впливає на здоров’я та працездатність людей. А медичного обслуговування там немає.



Ла-Ріконада / Скриншот з відео Yes Theory

Чому люди продовжують жити у Ла-Ріконаді

У Ла-Ріконаді одне з найбагатших родовищ золота в регіоні. Шахтарі, які видобувають золото, працюють без зарплати 30 днів, а на 31-й день мають право забрати все, що знайдуть.

Власне через це також одне з найнебезпечніших та найзабрудненіших міст світу. Там панує атмосфера Дикого Заходу та Золотої лихоманки – постійні бійки, перестрілки за знайдене золото та торгівля жінками.

Крім того, там немає водопроводу та каналізації. На 50 000 людей всього три душових кабіни.

Крім цього, скрізь валяється пластик, і місто забруднене ртуттю через гірничодобувну діяльність.