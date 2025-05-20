В Варшаве начнется сезон бесплатных кинопоказов под открытым небом: где и когда можно посмотреть

Самый большой польский кинотеатр под открытым небом готовится к триумфальному возвращению. В самом центре Варшавы установят огромный экран.

3 июня начинается очередной сезон "Летнего кинотеатра". Организатор события, кинотеатр "Кинотека", анонсирует репертуар – от киноклассики до самых ожидаемых премьер, пишет 24 Канал со ссылкой на warszawa.naszemiasto.

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Варшава предлагает бесплатные киносеансы в течение лета

Начиная с июня и до сентября, каждый вторник, каждый четверг и субботу на площади Кинотеатра в самом центре столицы будут проходить регулярные кинопоказы под открытым небом.

Вход на все показы бесплатный. В случае неблагоприятных погодных условий показы будут перенесены в кинотеатр, чтобы обеспечить продолжение шоу. Показы в июне и июле будут начинаться в 21:30, а в августе и сентябре – раньше, в 20:30, что совпадает с заходом солнца.

Зона просмотра будет открываться за 2 часа до начала каждого сеанса, поэтому посетителей поощряют приходить заранее, чтобы иметь возможность занять лучшие места. Поскольку количество шезлонгов ограничено. Также стоит взять с собой теплую одежду или пледы для дополнительного комфорта во время показов.



Кинотеатр под открытым небом / Иллюстративное фото Unsplash

В 2023 году компания "Kinoteka" запустила проект LOT Kino Letnie, целью которого является продвижение разнообразного независимого кино. Инициатива также стремится создать благоприятную среду для кинопоказов под открытым небом в самом центре Варшавы.

Тем временем в Сене позволят плавать жителям и гостям.