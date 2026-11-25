В Млаве могут лишиться работы 759 человек, работающих на четырех предприятиях электронной промышленности. Там планируют массовые увольнения, пишет InPoland.

Adv

популярные видео

Почему в Польше ожидают массовую волну увольнений?

Одна из польских компаний, планирующих массовые увольнения, – это LG Electronics. Еще в понедельник завод посетили Матеуш Моравецкий и представители профсоюза, и бывший премьер-министр подчеркнул, что это "острая социальная проблема", касающаяся не только Млавы, но и сотен других населенных пунктов по всей стране.

Профсоюзы возмутились тем, что правительство якобы никак не реагирует на их просьбы. Председатель Мазовецкого отделения профсоюза NSZZ "Солидарность" Дариуш Пачуский отметил, что там неоднократно просили правительство привлечь международные корпорации для строительства заводов в Польше, чтобы работу получили местные работники. Но, по его словам, никаких действий не последовало.

Здесь, в Млаве, мы переживаем трагедию. Почти тысяча человек потеряли работу. Мы должны помнить, что каждое рабочее место связано с несколькими рабочими местами в компаниях-партнерах. Мы должны помнить, что зачастую этот работник является единственным членом семьи, который ее содержит– добавил Пачуский.

Реклама

На заводе LG Electronics работают не только поляки, но и немало украинцев, поэтому потеря работы для таких работников может стать очень тяжелым испытанием.

В основном работа на заводе связана со сборкой телевизоров, что требует энергии и транспорта. Услуги дорогие, а их стоимость постоянно растет, поэтому работодатель решил перенести производство в более дешевые страны за пределами ЕС. Там отменили тарифы на товары, которые ранее подпадали под них.