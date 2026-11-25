Роботу у Млаві можуть втратити роботу 759 людей, що працюють на чотирьох підприємствах електронної промисловості. Там планують масово звільняти працівників, пише InPoland.

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Чому у Польщі очікують масову хвилю звільнень?

Одна з польських компаній, що планує масово звільняти працівників – це LG Electronics. Ще у понеділок завод відвідали Матеуш Моравецький та представники профспілки, і колишній прем'єр-міністр наголосив, що це "гостра соціальна проблема", що стосується не тільки Млави, але й сотень інших населених пунктів по всій країні.

Профспілки обурилися тим, що уряд нібито ніяк не реагує на їхні прохання. Голова Мазовського відділу профспілки NSZZ "Солідарність" Даріуш Пачуський зауважив, що там неодноразово просили уряд залучити міжнародні корпорації для будівництва заводів у Польщі, аби роботу отримали місцеві працівники. Та, за його словами, дій не було.

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Тут, у Млаві, ми переживаємо трагедію. Майже тисяча людей втратили роботу. Ми повинні пам’ятати, що кожне робоче місце пов’язане з кількома роботами у компаніях-партнерах. Ми повинні пам’ятати, що часто цей працівник є єдиним членом сім’ї, який її підтримує– додав Пачуський.

На заводі LG Electronics працюють не лише поляки, а й чимало українців, тож втрата роботи для таких працівників може стати дуже важким випробуванням.

В основному робота на заводі пов'язана зі складанням телевізорів, що вимагає енергії та транспорту. Послуги дорогі, а їхня вартість постійно зростає, тож роботодавець вирішив перемістити виробництво до дешевших країн за межами ЄС. Там скасували тарифи на товари, що раніше під них підпадали.